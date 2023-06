Sicurezza sul lavoro, laboratorio tessile non a norma: denunciato il titolare, stop all'attività

SENIGALLIA - Controllo dei carabinieri in un'azienda tessile lungo la strada della Bruciata, dove lavorano persone di nazionalità cinese. I militari della compagnia di Senigallia, insieme ai carabinieri del Nas e ail NIL, ispettori del lavoro, ASP, polizia locale e guardia di finanza, hanno trovato diverse irregolarità. Le principali riguardavano la sicurezza sul lavoro. Il titolare è stato denunciato ed è stata sospesa l’attività lavorativa. I lavoratori non potranno accedere nel laboratorio tessile ed usare i macchinari fino a che non saranno sanate le criticità riscontrate. Ulteriori accertamenti sono in corso su altri aspetti riscontrati durante il controllo.