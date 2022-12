Safety e security: ecco il convegno della Polizia di Stato sull’organizzazione delle gare ciclistiche su strada

ANCONA - Le Marche, storicamente, sono una regione dove il ciclismo e le gare su strada si svolgono con una certa frequenza. Per questo il Compartimento Polizia Stradale delle Marche, con la collaborazione del Comitato Regionale della Federazione Ciclistica Italiana, domani 7 dicembre terrà un convegno dal titolo “Le Competizioni Ciclistiche su strada” nella sala conferenze Coni al Palaprometeo. Saranno presenti il Prefetto Darco Pellos e il Questore Cesare Capocasa. Interverranno in veste di relatori il dirigente della Stradale di Trieste, Eugenio Amorosa, Mauro Vegni, responsabile degli eventi ciclistici di Rcs Sport, e Raffaele Babini, componente del team Rcs sport, nonché storico direttore di corsa del Giro d’Italia. La dirigente del Compartimento, la dottoressa Maria Primiceri, introdurrà i lavori insieme al presidente della Federazione Ciclistica delle Marche Lino Secchi. Mentre il Capo di Gabinetto della Questura di Ancona, Ornella Lupo, illustrerà l’ordinanza di servizio del Questore che disciplina la gara, con particolare attenzione agli aspetti di safety e security.

L’iniziativa

L’iniziativa ha lo scopo di condividere le migliori prassi operative da utilizzare nelle gare ciclistiche, sia nella fase organizzativa sia in quella esecutiva, favorendo il coordinamento di tutti i numerosi interlocutori che prendono parte alla realizzazione delle competizioni, al fine di garantire il corretto equilibrio tra attività sportiva su strada e diritto alla circolazione degli automobiisti. «Per questo è necessario orientare gli organizzatori e le componenti della sicurezza ad una corretta gestione della manifestazione - si legge in una nota della Polizia di Stato -, nella consapevolezza che la sicurezza dei ciclisti e delle altre figure coinvolte nelle gare viene assicurata dalla formazione e dalla preparazione tecnica di ognuno e da un lavoro sinergico tra tutti gli attori in campo». Le Marche, peraltro, sono un importante teatro di gare ciclistiche, di profilo anche internazionale. Vantano una lunga tradizione in questo settore sportivo e sono terra di campioni. Inoltre il convegno cade in un momento particolarmente importante per la polizia stradale poiché quest’anno ricorre il 75° Anniversario della riorganizzazione dei servizi di polizia stradale. In occasione del festeggiamento, Poste Italiane ha dedicato una cartolina speciale commemorativa con l’annullo filatelico appositamente destinato all’evento.