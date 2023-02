Geo Barents, lo sbarco dei migranti previsto alle 12 di domani: la banchina 22 si prepara all’attracco della nave

ANCONA - Le ottime condizioni del mare ha reso possibile l’anticipo dell’orario di arrivo della nave Geo Barents, la Ong con a bordo 48 migranti di cui 9 minori. Inizialmente l’attracco alla banchina 22 era previsto per le 17 di domani (17 febbraio), ma viste le buone condizioni di navigazione è stato diramato il nuovo orario di arrivo intorno alle 12. Nel frattempo, da terra, tutte le operazioni sono state coordinate dalla Prefettura di Ancona. Allertate le forze dell’ordine, gli enti e le associazioni che si occupano dell’accoglienza dei richiedenti protezione.

I kit

Come prima cosa, al momento dello sbarco, ai migranti verrà consegnato un kit contenente beni di prima necessità. Poi si provvederà all’allocazione nelle strutture deputate alla prima accoglienza. Una volta scesi dalla nave i 48 migranti verranno identificati e a ciascuni sarà verificato lo stato di salute. Si tratta di operazioni di una certa rilevanza, ma comunque più snelle rispetto al precedente sbarco a gennaio quando ad attraccare erano ben due navi e complessivamente è stato gestito uno sbarco di 110 migranti.

La prima accoglienza

Resta da sciogliere il nodo sull’allocazione dei migranti. In città le strutture in capo al Comune di Ancona sono tutte al completo, come anche molti degli spazi gestiti dalle cooperative di settore. L’allocazione, inoltre, deve essere suddivisa tra adulti e minori. Questi ultimi, infatti, necessitano di strutture apposite. Se in tutta la regione non fosse possibile reperire i posti necessari, si dovrà ricorrere a strutture fuori regione. Ad ogni modo la Prefettura assicura che nessuno rimarrà senza destinazione. Dunque sono ore concitate in cui si dovrà definire il tutto entro la prima mattina di domani, così da avere un piano ben organizzato al momento dello sbarco.