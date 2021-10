Bagno caro per il “King” della fontana: individuato e multato

Incastrato dalle telecamere, identificato e multato. Per il ragazzo che domenica scorsa si era tuffato nella fontana dei Leoni, a Jesi, è scattata la sanzione di 170 euro.

Il giovane, in mutande, si si era tuffato al grido «Chi è il king di Jesi?». Ed era stato immortalato da alcuni video fatti dagli amici. Le immagini, condivise in un profilo Instagram, sono poi diventate virali. Il monumento non ha subìto danneggiamenti.