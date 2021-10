«Chi è il king di Jesi?», poi si tuffa nella fontana dei leoni: il video diventa virale

Si denuda rimanendo solo in mutande, poi scavalca la balaustra in ferro e si tuffa all'interno della fontana dei leoni, in piazza della Repubblica, al grido «Chi è il king di Jesi?». E' quanto successo domenica scorsa a Jesi, dove un ragazzo ha scelto proprio la fontana dei leoni come piscina personale. Il video, ripreso da alcuni suoi amici, è stato poi condiviso in un profilo Instagram, diventando subito virale. Nelle immagini si vede il giovanissimo mettersi in posa con atteggiamenti da vero "duro", mostrando i muscoli per poi dire alcune parolacce.

Per fortuna il suo tuffo goliardico non ha causato danni al monumento. Sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine, mentre i gestori dei locali hanno avanzato alla giunta comunale delle richieste per arginare la movida molesta.