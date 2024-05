Caos al kebab, ordina un piatto da 5 euro poi si rifiuta di pagare e lancia un piatto contro il titolare

ANCONA - Ordina un kebab da 5 euro, si rifiuta di saldare il conto e lancia un piatto di vetro contro il proprietario ferendolo al volto. E' quanto successo nella serata di ieri, intorno alle ore 22, in un kebab di via Marconi, ad Ancona.

A denunciare l'accaduto è stato il titolare dell'attività che ha allertato la polizia. Gli agenti hanno identificato l'aggressore: si tratta di un 35enne libico, regolare sul territorio, in evidente stato di alterazione psico fisica dovuta all'abuso di alcol. Alla richiesta di fornire un documento l'uomo si è rifiutato e per questo è stato accompagnato presso gli uffici di via Gervasoni. Il 35enne è stato successivamente denunciato per ubriachezza molesta e per essersi rifiutato di fornire un documento di identità.