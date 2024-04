Ruggine e sporcizia ovunque, carne senza etichettatura: sanzionato un kebab

Forze dell’ordine impegnate nella giornata di ieri in un servizio straordinario di monitoraggio del territorio. Al setaccio, con l’ausilio del cane poliziotto Hermes, le zone più sensibili della città tra cui le fermate dei bus in Piazzale Partigiani, la stazione ferroviaria, Via Imbriani, Via Setificio, via Granita, quartiere San Giuseppe, via Roma, Orti Pace, Piazzale San Savino, Viale Cavallotti. Al contempo, sono state effettuate identificazioni a campione continuo oltre ad ispezioni in diversi esercizi commerciali.

Nell’ambito dei controlli effettuati, è stato sanzionato un locale preposto alla vendita di kebab per irregolarità emerse durante l’ispezione: il retro banco era in disordine, privo di mattonelle con la presenza di oggetti non inerenti all’attività, e l’assenza di un armadietto dove riporre gli indumenti. I piani per tagliare la carne (alcune delle quali, sfuse, non avevano etichettatura) si presentavano usurati e sporchi così anche il pavimento della cella carne ed il soffitto che, in prossimità del motore di refrigerazione, è risultato sporco e con punti di ruggine e guarnizioni sudicie ed usurate.

Sono stati inoltre multati due bar per violazioni relative alla mancanza del manuale Haccp di autocontrollo, del cartello degli orari all’interno del locale, dell’esposizione della Scia e degli articoli del Tulps relativi all’attività commerciale esercitata. Per uno dei due locali si è configurata anche l’irregolarità dell’insegna e l’occupazione abusiva di suolo pubblico.

Nella giornata di ieri, il personale di polizia giudiziaria del Commissariato ha inoltre denunciato in stato di libertà un 19enne, con precedenti di polizia per reati contro la persona ed il patrimonio per il reato di evasione. Sottoposto a controllo nel corso della giornata in più fasce orarie si era reso irreperibile. Da qui, la segnalazione all’autorità competente per evasione. Nel corso dei servizi di prevenzione, una pattuglia volante è poi intervenuta presso l’ospedale cittadino dopo la segnalazione di una persona sospetta. A seguito dell’ispezione, un 26enne di Camerano ha consegnato agli agenti un involucro contenente cocaina per un peso complessivo di un grammo.Oltre al sequestro della sostanza, il giovane è stato segnalato al Prefetto per uso personale.