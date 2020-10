Ecco Job Talent, la risposta di Confartigianato per il nostro territorio a chi cerca e offre lavoro

Aiutare i giovani che cercano lavoro, mettendo a loro disposizione una vetrina dove proporsi. Aiutare le aziende che vorrebbero assumere, ma non trovano un luogo da cui pescare i talenti. Due problemi, una soluzione comune: Job Talent, un innovativo strumento integrato dell’area Lavoro di Confartigianato Imprese Ancona Pesaro Urbino, capace di incrociare domanda e offerta di lavoro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Confartigianato rinnova il suo impegno per la comunità – spiega il Segretario Generale di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino Marco Pierpaoli – ponendo il lavoro al centro della ripartenza, offrendo uno strumento a supporto del territorio e delle nostre imprese, agevolando l’inserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro così da evitare la fuga dei nostri giovani. Un dato su tutti: nel periodo 2009-2018 ben 247 mila giovani hanno abbandonato l'Italia, di questi 6000 sono marchigiani. Job Talent nasce per arginare questo fenomeno, che impoverisce aziende e comunità». «Come imprenditore, prima ancora che da guida di Confartigianato, confermo la difficoltà per le aziende di trovare figure professionali in linea con il proprio percorso di sviluppo - spiega il Presidente Graziano Sabbatini - il nostro portale integrato si propone come una soluzione, non la soluzione, senza la presunzione di risolvere i problemi del mercato del lavoro. Certo, Job Talent ci aiuterà a trovare il ragazzo giusto per il lavoro giusto, ma non basta: assumere deve far rima con sburocratizzare, occorrono contratti flessibili, che permettano all'azienda e al lavoratore di crescere insieme, serve una riforma dell'apprendistato, semplificare le procedure, perché un imprenditore anche quando vuole assumere, si trova spesso ostaggio della burocrazia».