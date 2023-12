Urina verso i tifosi avversari, si scatena il parapiglia: denunciato per atti osceni ed a rischio Daspo

JESI – Ad accendere la miccia è stato il gesto di un tifoso ospite, che rivolto verso il settore in cui erano presenti i supporters di casa, ha cominciato ad urinare a mò di sfottò scatenandone la reazione. Al “Carotti” di Jesi il derby tra i padroni di casa e Maceratese dello scorso 3 dicembre è di quelli sentiti, ed anche particolarmente equilibrati, che vede i leoncelli avanti di un gol quando mancano pochi minuti alla fine della partita. Al tramonto del match, esplode il trambusto nella porzione di impianto occupata dagli ultras della Jesina, che si riversano a ridosso dell’area “cuscinetto” che li separa dal settore ospite cominciando a colpire con calci l’inferriata.

A generare la reazione, il gesto di un tifoso della “Rata”, che indifferente alla presenza di bambini e nel suo settore ed in quello jesino, si è messo ad urinare girandosi verso gli avversari, scatenando la rabbia dei supporters di casa sedata poi dall’intervento delle forze di Polizia presenti all’interno dello stadio. Grazie anche all’apporto delle riprese video, è stato così possibile risalire all'autore del gesto, la cui identificazione completa è stata fornita dalla Digos maceratese. L’uomo è stato pertanto denunciato per atti osceni in luogo aperto al pubblico, che costituisce reato proprio per essere avvenuto in presenza di minori. Inoltre, vista la condotta incitante alla violenza, il tifoso potrebbe essere sottoposto a Daspo, provvedimento al vaglio del Questore della provincia di Ancona.