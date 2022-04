Bloccata dalle fiamme, il figlio tenta di salvarla: donna muore nell'appartamento

JESI - Choc in via del Forno. Muore una donna di 95 anni. Un incendio si è sviluppato oggi pomeriggio alle 15,30 per cause ancora da accertare in un appartamento. All'interno viveva l’anziana che in quel momento si trovava in casa, in poltrona. A dare l’allarme è stato il figlio che vive al piano di sotto e che ha visto il fumo e sentito l'odore.

Quando ha capito che la situazione era critica, l’uomo è corso nell’appartamento tentando invano di salvare sua mamma. Nel frattempo sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, l’automedica, la croce verde di Jesi e i carabinieri. Purtroppo per l’anziana non c’è stato nulla da fare. Saranno ora svolti ulteriori accertamenti ma, da quanto si apprende, l'anziana sarebbe morta per asfissia e avrebbe riportato bruciature lievi sul corpo. Il figlio, sotto choc per quanto accaduto, è stato portato al Pronto soccorso Carlo Urbani ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita.