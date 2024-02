Negli scaffali i prodotti erano scaduti da...mesi, scattano sequestri e maxi multa

JESI - Prodotti scaduti da mesi, niente etichettatura con traduzione in italiano nè indicazioni sanitarie. E' quanto scoperto nelle scorse ore, da parte della polizia, all'interno di un'attività commerciale di via Buozzi. Gli agenti hanno trovato negli scaffali dei prodotti scaduti da alcuni mesi e che, in alcuni casi, non riportavano l'etichettatura con la traduzione in italino e le indicazioni sanitarie. Inoltre, in un distributore di bevande, non era presente la comunicazione dell'installazione e attivazione dell'apparecchio. La polizia ha così deciso di sequestrare i prodotti e diffidare il titolare. Entro 10 giorni dovrà etichettare con la traduzione in italiano tutti quelli che ne erano privi.

In un altro negozio, questa volta in via Calabria, i poliziotti hanno trovato una bilancia utilizzata per pesare i prodotti in vendita con bollino scaduto nel novembre 2021. Per entrambi gli esercizi è scattata la contestazione delle violazioni accertate ed una multa di circa 10mila euro.