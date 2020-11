Vaccinazioni antinfluenzale di comunità, è la volta dei bambini: le info

LAsur Area Vasta 2, d’intesa con i pediatri dei 21 Comuni dell’Ambito, con la collaborazione logistica dell’Amministrazione comunale di Jesi e il prezioso supporto dei volontari della Croce Rossa di Jesi, dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Jesi e degli Scout della Vallesina, ha programmato alcune giornate dedicate alla vaccinazione antinfluenzale di bambini e ragazzi in alcuni impianti sportivi della città.

Si comincerà sabato prossimo (14 novembre), con la chiamata a raccolta dei minori da 6 mesi a 16 anni che hanno patologie croniche o che sono conviventi di soggetti con le medesime patologie. In tutto dai 400 ai 500 giovani, sollecitati dai rispettivi pediatri ad indirizzarsi al palasport di Via Tabano dove, operatori dell’Area Vasta 2, effettueranno dalle ore 8.30 alle ore 13.00 i vaccini. Il tutto, nel rispetto del distanziamento sociale e delle altre prescrizioni previste dalle norme per contrastare la pandemia. È questo solo l’inizio di una più intensa attività che continuerà sabato 21, stavolta con la vaccinazione antinfluenzale raccomandata dal Ministero della Salute e dalla Regione Marche per tutti i bambini dai 6 mesi ai 6 anni. È la prima volta, come noto, che in Italia tale raccomandazione interessa questa fascia di età. E sono circa altri 5.000 i bambini di Jesi e della Vallesina potenzialmente interessati, per i quali la vaccinazione sarà programmata presso le palestre Zannoni. Visti i numeri potenzialmente elevatissimi, incompatibili con il distanziamento necessario in questo particolare momento storico, sarà indispensabile che gli aventi diritto contattino il proprio pediatra entro il 19 novembre oppure si rechino sabato 14 novembre presso il palasport di Jesi, dalle ore 11.30 alle ore 13.30, dove sarà attivo uno sportello informativo in grado di prenotare la vaccinazione del 21 novembre e dare ogni comunicazione utile ai cittadini.