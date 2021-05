Si sdraia sui binari per farla finita, corsa contro il tempo per salvargli la vita

Sono stati momenti drammatici quelli vissuti nel pomeriggio di ieri, nei pressi della stazione ferroviaria di Jesi. Uno jesino di circa 50 anni ha tentato di farla finita, stendendosi sui binari poco prima dell'arrivo di un treno proveniente da Fabriano.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia che, dopo aver bloccato il traffico da e per Jesi, hanno individuato il 50enne riuscendo a farlo desistere. I motivi della sua drammatica decisione sarebbero riconducibili ad una depressione che negli ultimi tempi lo aveva colpito. L'uomo è stato quindi portato in salvo e preso in cura dagli operatori del 118.