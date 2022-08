Si taglia il braccio, dallo choc sviene e cade dalle scale: atterra l'eliambulanza

JESI - Si taglia ad un braccio poi per la paura sviene e cade dalle scale. Paura sabato pomeriggio in un appartamento di via XXIV Maggio per una 40enne. A dare l'allarme è stata la sorella della donna che in quel momento si trovava con lei. Sul posto è atterrata l'eliambulanza, intervenuta insieme agli operatori della Croce Verde di Jesi, l'automedica del 118 ed i carabinieri. La donna ha perso per qualche secondo i sensi, riprendendosi per fortuna subito dopo. Per lei è stato però necessario il trasporto all'ospedale Carlo Urbani di Jesi per accertamenti. Non è grave.