Bambino rapinato sotto la minaccia di una pistola, il ladro spinto da una vendetta dopo il suono insistente del campanello 

JESI – Sarebbe stato infastidito dallo scherzo di alcuni ragazzini che avevano suonato al citofono della sua abitazione il 23enne che mercoledì ha rapinato un bambino di 12 anni, in via Garibaldi. Il giovane avrebbe deciso di passare alle vie di fatto, scendendo in strada con una pistola scacciacani, priva di tappo rosso, replica fedele di una Beretta 92 calibro 9, simile a quella in dotazione alle forze dell’ordine, affrontandoli.

L'episodio è accaduto attorno alle 20.30, in pieno centro. Il 23enne, di nazionalità egiziana, regolare sul territorio nazionale, ha raggiunto in strada i ragazzini, appena dodicenni. Ha puntato la pistola ad uno di loro, minacciandolo ed inseguendolo fino a bloccarlo qualche metro dopo. Quindi, sempre sotto la minaccia di quell’arma, lo ha costretto a consegnargli la felpa che indossava e si è allontanato a piedi. La vittima ha subito segnalato quanto accaduto al numero di emergenza 112.

Immediato l’intervento sul posto dei carabinieri del Radiomobile i quali, grazie alle informazioni acquisite a caldo, sono subito riusciti ad individuare l’autore, raggiunto nella propria abitazione. Nel corso della perquisizione domiciliare i militari hanno recuperato la felpa e la pistola, quest’ultima nel frattempo era stata occultata in uno spazio comune all’interno del condominio. Nel caricatore c'erano delle munizioni a salve. Altre munizioni dello stesso tipo, una ventina circa, sono state rinvenute in casa dell'egiziano che è stato arrestato per rapina aggravata. Questa mattina il gip ha convalidato l'arresto disponendo la misura cautelare in carcere.