Il cane l'attacca e la morde più volte: ragazza in ospedale in codice rosso

JESI - Quando gli operatori della Croce Verde di Jesi sono intervenuti l'hanno trovata con delle profonde ferite ad un braccio. Lei, una ragazza di 28 anni, poco prima era stata morsa dal un pastore belga. E' successo verso mezzogiorno, in via Giulio Latini.

La donna, amica di un'addestratrice del posto, è stata soccorsa e caricata in ambulanza per il successivo trasporto in ospedale con un codice rosso. Non è in pericolo di vita.