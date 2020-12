L'intera Vallesina senza connessione, centri telefonici presi d'assalto

Sono passate ormai oltre 24 ore dal black out che ha interessato l'intera Vallesina e altre zone della provincia. Da oltre un giorno imprese e residenti stanno facendo i conti con i disagi causati dall'assenza di rete, in particolare nelle reti Wind e Fastweb. Il black out sarebbe nato durante alcuni lavori di manutenzione, con una trivella che avrebbe tranciato di netto dei cavi della fibra ottica a lunga distanza.

Già da questa mattina i cittadini interessati dai disagi hanno preso d'assalto i centri telefonici della città, chiedendo spiegazioni su quanto stesse succedendo. Stessa sorte per i centralini, intasati dalle continue chiamate, con gli operatori che hanno fornito la data dell'11 dicembre come quella ultima per il ripristino delle connessioni. Moltissimi i disagi per l'ospedale "Carlo Urbani" (dove sono stati bloccati pagamenti e prenotazioni) e per le imprese della Vallesina. Alcune, come la Fiat, sono state costrette a mandare a casa i propri dipendenti perchè impossibilitati a svolgere le rispettive mansioni.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO