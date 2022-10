Furgone si schianta contro un'automedica, c'è una donna ferita

JESI - Incidente stradale questa mattina, intorno le 8, all'incrocio tra via XXIV Maggio e via Giacomo Acqua, all'altezza della Casa del Popolo. Per cause ancora in fase di accertamento un furgone si è scontrato contro un'automedica dove all'interno c'era una donna.

Sul posto è intervenuta l'ambulanza della Croce Verde di Jesi che ha trasportato la donna all'ospeadale regionale di Torrette per accertamenti. Illeso per fortuna il conducente del furgone.