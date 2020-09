La mascherina è un optional, blitz dei carabinieri tra la movida: raffica di multe

Ubriachi o senza mascherina: raffica di multe nel weekend nel cuore della movida jesina.

Tredici giovani sono stati sanzionati dai carabinieri di Jesi per il mancato uso del dispositivo di protezione i luoghi aperti e particolarmente affollati: l’importo complessivo supera i 5 mila euro. Un centinaio le persone controllate nei pressi dei locali pubblici - risultati tutti in regola - per disperdere gli assembramenti. Altri due giovani sono stati multati perché palesemente ubriachi.

Non sono mancati controlli alla circolazione stradale sulle principali direttrici della Vallesina: due automobilisti sono stati denunciati per guida in stato d’ebbrezza. Ad uno di loro, il cui tasso alcoolico è risultato 3 volte superiore al limite, è stata anche ritirata la patente e sequestrata l’auto. I carabinieri della Compagnia di Jesi hanno impiegato 16 militari e 8 mezzi per garantire il rispetto della normativa anti-Covid e contrastare l’abuso di alcol e di sostanze stupefacenti, su disposizione del Comando provinciale.