Il Covid non dà tregua, è morto il consigliere comunale Pino Gullace: aveva 72 anni

Pino Gullace era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Carlo Urbani di Jesi. Originario di Bari, era un volto molto noto in città. Il Covid non gli ha lasciato scampo

Un lutto scuote l'intera città di Jesi. Questa mattina è morto, all'età di 72 anni, Pino Gullace, consigliere comunale di Jesiamo ed ex titolare del negozio "Casa della plastica" di via Nazario Sauro. Pino era ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Carlo Urbani di Jesi, dove putroppo è spirato. Purtroppo il suo quadro clinico era precipitato nelle ultime ore, costringendo i medici ad intubarlo. Cordoglio anche dal sindaco di Jesi Massimo Bacci, che sul suo profilo Facebook lo ha voluto ricordare con delle belle parole.

«Il Covid si è portato via Pino Gullace, consigliere comunale, ma prima ancora persona buona, leale, sincera – sono le parole del sindaco Massimo Bacci -. Ha lottato come un leone, assistito in maniera encomiabile dal personale sanitario del Carlo Urbani. Alla fine si è arreso, lasciandoci attoniti. Lo ringrazio di cuore per il sostegno disinteressato che in questi 9 anni di strada insieme ha sempre mostrato, ascoltando e prendendosi a cuore i problemi anche più marginali che gli segnalavano i cittadini, confermandosi un uomo sensibile e soprattutto un vero amico. Ciao Pino!».