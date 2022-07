Alberi in strada, danni alle auto e passanti chiusi nei locali: sono stati 10 minuti di terrore

JESI - Folate di vento, grandine, pioggia e danni in tutta la città. Sono stati 10 minuti di vero terrore quelli vissuti in città nella serata di oggi, poco dopo le 21.30. Il maltempo ha colpito il centro città con alberi in strada lungo il viale della Vittoria (foto in basso) ed in via Crivelli, nella zona dell'ostello di Villa Borgognoni. La grandine è arrivata improvvisa, sorprendendo tanti automobilisti che in quel momento stavano transitando lungo l'arteria principale della città. Alcuni di loro si sono fermati al lato della strada mentre i passanti non hanno potuto far altro che chiudersi nei locali aperti. Danni alle auto in sosta ed acqua dentro bar e ristoranti. Sono decine le chiamate ricevute in pochi minuti dai vigili del fuoco.

Violenta grandinata in tutta la città | IL VIDEO

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO