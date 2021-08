Grave infortunio sul lavoro, atterra l'eliambulanza: soccorso un 33enne

L'incidente è avvenuto a Jesi, in un supermercato in fase di ristrutturazione. Sul posto anche i sanitari del 118 e l'equipe della Croce Verde

Grave incidente sul lavoro questa mattina dopo le 10 a Jesi. Stando alle prime informazioni un 33enne di Castelfidardo sarebbbe caduto ferendosi gravemente ad un braccio con un vetro mentre lavorava all'interno di una struttura in ristrutturazione. Si tratta di un supermercato in via Fausto Coppi che è attualmente in fase di restyling.

La dinamica è ancora al vaglio degli ispettori del lavoro dell'Asur. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 e l'equipe della Croce Verde. Si è alzato in volo anche l'eliambulanza che è atterrata sull'elipista di via Gallodoro. Il 33enne, gravemente ferito, è stato imbracato e trasportato all'ospedale regionale di Torrette in codice rosso.