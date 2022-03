Incendio in un palazzo, fiamme e famiglie in strada

JESI - Quando il fumo è entrato nel loro appartamento non hanno potuto far altro che fuggire in strada. Paura questa sera nella zona dell'ex Smia dove, intorno le 21.30, si è verificato un incendio.

Le fiamme si sono sviluppate all'interno di un garage rischiando di propagarsi anche all'interno degli appartamenti. Alcune famiglie sono uscite di corsa, evacuando immediatamente la propria abitazione. Sul posto i vigili del fuoco di Jesi che sono riusciti a mettere in sicurezza l'area e spegnere il rogo. Per fortuna, secondo le prime verifiche, non ci sarebbero feriti. Intervenuti anche i carabinieri.