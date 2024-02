Scoperta una vera e propria casa dello spaccio, nella cassaforte aveva cocaina e 40mila euro

JESI - Gli agenti del Commissariato lo tenevano d'occhio da tempo. Troppo sospetto quel via vai di persone all'interno del suo appartamento di via Setificio, a due passi dal centro storico di Jesi. Nella serata di ieri è scattata l'operazione della polizia, coordinata dal Vice Questore Paolo Arena. Gli agenti, con l'ausilio dei cani antidroga Hermes ed Edox, hanno fatto irruzione nella casa del presunto pusher trovando e sequestrando 40mila euro in contanti e 230 grammi di cocaina.

La droga era nascosta in una cassaforte chiusa a chiave ed incassata nel muro di una stanza nel seminterrato. Le banconote invece erano suddivise in tagli da 50 e 100 euro. Inoltre gli agenti hanno sequestrato un bilancino di precisione, dei ritagli di plastica utilizzati per il confezionamento dello stupefacente, accendini, forbici, frullatori intrisi di cocaina, contenitori e della creatina per il taglio della droga. Il 47enne aveva installato nel perimetro del suo appartamento un sistema di video sorveglianza che aveva collegato ad un tablet. Pensava di poter eludere un eventuale blitz della polizia, ma così non è stato. L'uomo è stato arrestato e per lui sono scattati i domiciliari in attesa della direttissima.