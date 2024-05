Furti in abitazione, deve scontare oltre tre anni di carcere: arrestata una 41enne

JESI - Dovrà scontare 3 anni, 10 mesi e 18 giorni di reclusione la donna romena di 41 anni, arrestata nella giornata di ieri dalla Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Jesi. La donna è stata rintracciata mentre si trovava in via Lavatoio. Gli agenti l'hanno arrestata eseguendo un ordine di carcerazione per cumulo di pene, per i reati di furto con destrezza e furto in abitazione.

La polizia, dopo le formalità di rito, l'ha accompagnata nel carcere femminile di "Villa Fastiggi" a Pesaro dove sconterà la sua pena.