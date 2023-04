Furto con spaccata in pizzeria, il nebbiogeno mette in fuga il ladro. Le telecamere immortalano il colpo

JESI- Furto con spaccata ieri da “Pizza & Co”, il bar pizzeria all’interno della galleria del centro commerciale Il Torrione. Un giovane a volto scoperto è entrato in azione quando mancavano cinque minuti alla mezzanotte. Le telecamere di videosorveglianza all’interno del locale hanno immortalato il colpo. Il ladro per entrare ha preso ripetutamente a calci la porta di ingresso riuscendo, dopo una ventina di minuti, a disintegrare il vetro, abbattendo anche una slot machine. Una volta all’interno della pizzeria, l’uomo si è diretto con una grande busta di nylon verso i gratta e vinci ma il nebbiogeno in funzione non gli ha dato il tempo e il ladro è scappato solo con il cassettino del registratore di cassa contenete circa 50-60 euro in monete. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Norm di Jesi che stanno indagando per dare un nome all’autore del furto. «Poco prima di mezzanotte è suonato l’allarme del mio bar pizzeria. Ho guardato subito le telecamere ed ho visto il locale invaso dal fumo. Il nebbiogeno era entrato in funzione quindi all’interno c’era qualcuno- racconta il titolare Erico Bonvecchi-. Ho immediatamente allertato le forze dell’ordine e sono corso in pizzeria. Fortunatamente il nebbiogeno lo ha messo in fuga altrimenti il ladro avrebbe portato via tutti i gratta e vinci. Ha rubato il cassettino del registratore di cassa, dentro c’erano circa 50-60 euro in monete e distrutto la porta che stiamo provvedendo a sistemare. Quell'uomo ci ha messo parecchio tempo ad abbatterla, delle persone che abitano qui vicino ci hanno detto di aver sentito dei forti colpi per circa 20 minuti». È probabile che l’uomo si sia nascosto nei bagni del centro commerciale per poi agire indisturbato nella notte. I carabinieri hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza dalle quali si vede il volto dell’autore del furto con spaccata.