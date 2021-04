Cocaina, hashish e guda in stato di ebbrezza: i controlli dei carabinieri in città

Il risultato dei controlli delle ultime 24 ore da parte dei militari. Le verifiche hanno riguardato sia la verifica dei requisiti per gli spostamenti nell’ambito delle prescrizioni in materia di Covid-19 che la prevenzione di illeciti

Controlli serrati da parte dei carabinieri della compagnia di Jesi nelle ultime 24 ore. I militari hanno controllato uno jesino d origine straniera, trovato in possesso di 10 grammi di cocaina custodite in una confezione in cellophane. Due giovani sono invece stati sorpresi con piccole dosi di hashish, poco meno di 2 grammi, mentre un ragazzo è stato invece trovato alla guida in stato di ebbrezza.

I controlli hanno riguardato sia la verifica dei requisiti per gli spostamenti nell’ambito delle prescrizioni in materia di Covid-19, che la prevenzione di reati e illeciti sul territorio. Nello specifico i carabinieri di Jesi hanno controllato, nelle ultime 24h, 160 persone con relativi 138 veicoli.

(Foto repertorio)