Pezzi di cornicione cadono in pieno centro, area transennata

JESI - Paura nel pomeriggio di ieri per dei pezzi di cornicione caduti da una palazzina di Piazza Federico II. I detriti si sono staccati dal civico 2, ovvero l'edificio che confina con palazzo Ghislieri, sede del Museo Federico II. Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area, transennandola. Intervenuti anche i tecnici del Comune e la Polizia locale. Per fortuna nessun passante è rimasto ferito.