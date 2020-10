Nuovi casi di Covid-19 a scuola, quattro classi dell'Ic Federico II sono in quarantena

JESI - Nuovi casi di Covid-19 e quattro classi vanno in quarantena. E' quanto successo all'interno dell'Istituto comprensivo Federico II di Jesi. Sabato i primi due casi registrati: uno alla scuola elementare Garibaldi e l'altro alla scuola dell'infanzia La Giraffa. A distanza di poche ore i tamponi hanno fatto emergere altre due positività: si tratta di due allievi della scuola Federico II. A dare la notizia è l'Ansa.

I quattro contagiati si trovano ora in isolamento domiciliare e sono due di loro presentano sintomi lievi. L'Asur ha quindi disposto la quarantena per tutti gli studenti ed i docenti che sono stati a contatto con loro. Per i 4 positivi il rientro a scuola è previsto non prima del 20 e 21 ottobre, se chiaramente il tampone darà esito negativo.