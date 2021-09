Ancora una stretta sulla movida, locali chiusi all'1 nei prossimi 3 fine settimana

JESI - «Sabato 25 e domenica 26 settembre e per i successivi due week end (1-3 ottobre e 8-10 ottobre) gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande avranno l’obbligo di chiusura alle ore 1.00». Recita così la nota del Comune di Jesi, in attesa dell'ordinanza comunale prevista nel pomeriggio di oggi. Nuova stretta quindi sulla movida jesina, giustificata in questo modo dall'assessore al Commercio Ugo Coltorti: «Sarà un provvedimento di 3 settimane - commenta - con la speranza che la situazione si normalizzi e che ci siano dei miglioramenti. Nel frattempo l'amministrazione sta valutando i presupposti per altre soluzioni».