Fuori dalla fabbrica con un chilo di marijuana: il pusher "ingegnoso" tradito dalla sua insofferenza

JESI - Nascondeva undici involucri di marijuana in un doppiofondo inserito nel paraurti anteriore della sua auto. Così un 32enne italiano è stato arrestato per spaccio dagli agenti della Squadra Mobile di Ancona in un’operazione svolta in collaborazione con il Commissariato di Jesi. L’uomo, con precedenti per droga, è stato intercettato dagli agenti vicino alla fabbrica dove lavora a Jesi. Proprio qui vicino aveva l’auto imbottita di stupefacente.

I poliziotti lo hanno intercettato proprio mentre si stava avviando alla vettura. A tradirlo la sua insofferenza. Dalla perquisizione è emerso il singolare nascondiglio. All’interno di un artigianale doppiofondo realizzato nel paraurti anteriore dell’auto, con accesso dal passaruote, hanno trovato grossi involucri di diversa forma e peso (circa 1 etto l’uno) di marijuana, complessivamente del peso di un chilo.

IL VIDEO DEL NASCONDIGLIO

Oltre alla droga i poliziotti hanno trovato in casa anche sostanza da taglio e materiale idoneo al confezionamento dello stupefacente confermando la fiorente attività di spaccio avviata. Visti i gravi indizi di colpevolezza, su disposizione del sostituto procuratore di turno, l’indagato è stato portato in carcere a Montacuto, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.