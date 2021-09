Urtata e travolta Jennifer Fiori, aperto un fascicolo con due indagati: fissata l'autopsia

E' prevista per domani, 9 settembre, l'autopsia del corpo di Jennifer Fiori, la 35enne che ha perso la vita in un terribile incidente sulla Corinaldese lunedì pomeriggio. L'esame, eseguito dal professore Adriano Tagliabracci, sarà svolto all'ospedale regionale di Torrette. La procura dorica, inoltre, conferirà l'incarico ad un esperto per valutare la dinamica dell'incidente e per fare chiarezza sulla tragedia che è costata la vita alla ciclista professionista. Resta da stabilire, infatti, se la giovane sia morta in seguito all'impatto con la prima auto o dopo l'investimento della seconda.

Intanto sono stati depositati in procura i rilievi della polizia stradale di Senigallia e si è aperto un fascicolo: il pm Valentina Bifulco ipotizza per i due automobilisti coinvolti nello schianto il reato di omicidio stradale. Il primo ad urtare la moto di Jennifer è stato un 77enne che si stava immettendo sulla Corinaldese. L'impatto l'ha fatta sbalzare dall'altra parte della carreggiata. Nel frattempo, su quella strada stava sopraggiungendo un 28enne senigalliese al volante di un'utilitaria in uso alla Caritas. La giovane centaura è stata falciata in pieno da quest'ultimo mezzo. Per lei, nonostante i soccorsi, non c'è stato nulla da fare. Intanto la famiglia della vittima, tutelata dagli avvocati Maurizio e Ruggero Benvenuto, chiede giustizia per Jennifer. Nomineranno dei consuenti di parte per poter partecipare agli accertamenti tecnici della procura.

La mamma della trentenne al momento dell'impatto si trovava in macchina, proprio su quella strada, a pochi metri dalla figlia. L'avrebbe rivista poco dopo, avvolta da un telo bianco, esanime sull'asfalto.