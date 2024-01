Termosifoni ko, scuola al gelo e i ragazzi non entrano: «Riparazioni? Tempi tecnici, vestitevi di più»

ANCONA - Termosifoni fuori uso, stamattina i ragazzi che frequentano uno dei due plessi dell'Istvas hanno scioperato e non sono entrati a scuola. Secondo quanto riportano alcuni genitori, si tratta del secondo guasto in poche settimane: se per quello di fine novembre il problema è stato sostenibile grazie alle temperature esterne comunque confortevoli, adesso la storia è diversa. «Al rientro dalle vacanze di Natale i termosifoni in uno dei due plessi non sono più ripartiti- denuncia una mamma- le temperature di questo periodo le sentiamo tutti, ho fatto entrare mio figlio in classe con un termometro e lo strumento segnava 12 gradi. Cosa ci viene detto? "Vestiteli di più"». La competenza, spiega il genitore, è della Provincia. «Non si capisce perché non si interviene prontamente, in casa mia se c'è un guasto c'è anche la possibilità di risolverlo in 24 ore. Questo è anche un periodo particolare- continua la donna- i ragazzi sono pieni di verifiche e compiti, a fine mese finisce il quadrimestre».

L'Istvas accoglie in via Trevi studenti di fascia di età compresa tra i 15 e i 19 anni. Oggi, per una parte di loro, niente scuola. A oltranza? «Secondo me devono continuare, non so cosa verrà deciso. Se le caldaie hanno questi grossi problemi, mi chiedo perché non vengano usate stufette o non vengano spostati i ragazzi in altre classi. Sembra che non vengano prese in considerazione delle alternative».

I rappresentanti di una delle classi hanno contattato la dirigenza, chiedendo di "Risolvere velocemente il problema anche spostando gli alunni in un'altra aula con riscaldamento funzionante". In quanto ai tempi di ripristino: «Ci hanno risposto semplicemente che occorrono tempi tecnici», chiude il genitore.