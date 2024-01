Studenti al gelo, il preside: «La Provincia ci ha dirottato su numero verde, ma da ieri nessuna risposta»

ANCONA - «Abbiamo segnalato il problema alla Provincia, che ha la competenza, ci è stato detto di contattare un nuomero verde e nonostante diverse sollecitazioni non abbiamo ancora avuto risposta. Questo è gravissimo». A parlare è il professor Francesco Savore, dirigente scolastico dell'Istvas dove stamattina è scattato lo sciopero degli studenti per il guasto ai riscaldamenti di uno dei due plessi. «Le rimostranze delle famiglie sono sacrosante, ma siamo sopresi del fatto che nel momento in cui contattiamo chi di dovere non ci siano state date le tempistiche di intervento- continua il preside-personalemnte ho contattato anche il presidente della Provincia, che si è sempre mostrato attento alle problematiche scolastiche, chiedendo un interventio diretto».

La segnalazione da parte della scuola, spiega il dirigente, è scattata già ieri mattina dopo aver ricevuto la comunicazione da parte delle famiglie. «Devo però precisare una cosa- spiega Savore- le temperature rilevate nelle aule interessate (che verranno raccolte anche oggi, ndr) non sono quelle riportate dai genitori, il personale dell'ufficio tecnico ha rilevato ieri temperature di 18 gradi e, seppure mi rendo conto che la situazione sia gravissima, la normativa non permette una sospensione dell'attività didattica con quel parametro». Spostare gli alunni in altri ambienti? «Non abbiamo i posti- spiega Savore- da noi ci sono 39 classi che stanno in 36 ambienti». E l'ipotesi stufette? «Non le abbiamo in dotazione, la scuola ha acquistato negli anni scorsi i sanificatori per l'ambiente, vai a pensare che sarebbero servite delle stufe in quasi 40 ambienti. Piuttosto- conclude il dirigente- la cosa che non dovrebbe accadere è che i tempi di intervento superino le 24 ore dalla segnalzione».