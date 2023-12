Nuove isole dei rifiuti in centro, in distribuzione le tessere personalizzate

JESI - L’Amministrazione comunale informa che da venerdì 15 dicembre saranno attivate le nuove isole per la raccolta differenziata dei rifiuti posizionate lungo Corso Matteotti e strade e piazze limitrofe. In particolare le isole si trovano lungo Via Mura Occidentali, Corso Matteotti, Via XX Settembre (Circolo cittadino), Via Palestro, Via Mazzini, Piazza Pergolesi, Via Mura Orientali e Piazza Baccio Pontelli.

I residenti ed i proprietari di immobili o attività lungo le zone interessate sono tenuti a conferire i rifiuti nelle isole.I residenti maggiorenni potranno conferire autenticandosi con la tessera sanitaria. I non residenti ed i titolari di attività potranno conferire utilizzando l’apposita tessera personalizzata che potrà essere ritirata a partire da domani (martedì 12) presso la sede di JesiServizi in Piazza della Repubblica (accanto al Caffè Imperiale) il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 12 alle ore 14 ed il martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 16.

Solo per solo per i pubblici esercizi e le attività economiche sarà attivo, inoltre, il servizio di ritiro della frazione cartone da parte del soggetto gestore del servizio di raccolta, mediante esposizione dei propri imballaggi secondo le istruzioni che verranno consegnate al momento del ritiro della tessera. Per tutte le informazioni gli interessati possono contattare i numeri di telefono 0731 538218 o 0731 538478 (negli orari di ufficio).