Covid, per uscire dalla quarantena ora basterà il tampone rapido

Anche nelle Marche, da domani, basteranno i tamponi rapidi per diagnosticare la positività al Covid-19 e per uscire dall'isolamento e dalla quarantena, senza bisogno di conferma con il molecolare. Lo annuncia la Regione, facendo seguito alla circolare dal Dipartimento della Salute. Il tampone essere effettuato in farmacia, dal Medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta, i laboratori di analisi e le strutture o i professionisti autorizzati e accreditati. Dopo il primo tampone positivo, dunque, anche se rapido, i positivi dovranno adottare da subito le norme di isolamento indicate sul sito della Regione.

Quanto al tampone "di uscita" può essere effettuato in un Drive Through o, in alternativa, se non si riceve un appuntamento in tempo utile il test antigenico rapido può essere effettuato ancora una volta dal Medico di medicina generale, il Pediatra di libera scelta, in una farmacia convenzionata, in un laboratorio di analisi, una struttura o un professionista autorizzato e accreditato. Resta valido che i lungamente positivi asintomatici vengono riammessi in collettività al 21esimo giorno dopo il primo tampone positivo, senza necessità di test. Ci sono poi nuove disposizioni anche per il fine quarantena dei contatti stretti, per cui valgono le stesse regole del tampone rapido. I casi ancora sintomatici sono sottoposti a sorveglianza e potranno invece effettuare il tampone di controllo soltanto dopo almeno tre giorni dalla scomparsa dei sintomi