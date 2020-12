Era in isolamento per il Covid, esce lo stesso e va dai carabinieri che lo denunciano

Perde un documento importante ma è positivo al Covid: noncurante dell'obbligo di isolamento esce di casa e va dai carabinieri a sporgere denuncia di smarrimento. Protagonista della vicenda un 61enne anconetano.

I fatti risalgono allo scorso venerdì (27 novembre) quando il 61enne si è presentato nella caserma di via Piave perché aveva smarrito un documento. I militari, dopo aver svolto i controlli di routine, hanno appurato che in quei giorni l'uomo si sarebbe dovuto trovare in isolamento domiciliare. Per lui è scattata la denuncia in stato di libertà presso il tribunale di Ancona per aver violato la quarantena.