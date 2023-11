Incrostazioni, niente retine per gli insetti e rifiuti mal conservati: multa salata per un circolo culturale

JESI – Diverse irregolarità riscontrate, una sanzione economica e l’obbligo di sanare in poco tempo le anomalie emerse. E’ il risultato di un sopralluogo effettuato ieri pomeriggio dalla Polizia di Jesi, unitamente al personale medico del dipartimento di prevenzione-servizio igiene alimenti di origine animale e personale locale, in un circolo culturale della città.

Nell’ambito del controllo, è emersa l’assenza delle retine antinsetti sia nel locale adibito a laboratorio, sia in quello deposito. Inoltre, nel laboratorio stesso munito di punto cottura, peraltro privo di cappa di aspirazione per i fumi, sono state riscontrate aree con tracce di incrostazioni, e la presenza di contenitori per rifiuti sprovvisti di coperchi e pedali, mentre non era stata adeguatamente identificata una zona adibita a spogliatoio del personale e dedicata allo stoccaggio del materiale per la pulizia. Per le violazioni riscontrate, che hanno anche contemplato la mancata esibizione del manuale di autocontrollo (HACCP), lo statuto ed il libro dei soci, è stata notificata una multa di 1.400 euro con diffida a sanare le irregolarità in tempi brevi.