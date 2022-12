Passeggiava in centro, ma non poteva stare in provincia di Ancona: denunciato

I carabinieri della Stazione di Cerreto d’Esi hanno denunciato un 50enne, senza fissa dimora, nato fuori regione, disoccupato, già conosciuto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio.

E’ stato fermato ieri pomeriggio dai militari impegnati in una serie di controlli straordinari contro i furti. L’uomo passeggiava in modo sospetto nel centro di Cerreto d’Esi. Dagli accertamenti è emerso che era destinatario, dal 2021, di un foglio di via obbligatorio, dalla provincia di Ancona, per tre anni, emesso dalla Questura. E' stato denunciato.