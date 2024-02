Oggi a Camerano l'ultimo saluto a "Ion", strappato alla vita a 14 anni da una malattia degenerativa

CAMERANO – È in programma questa mattina l’ultimo saluto a “Ion”, piccolo grande guerriero sconfitto da una terribile malattia degenerativa che lo ha strappato alla vita ad appena 14 anni. Tutta la comunità di Camerano è unita nello sconforto e nel dolore per la morte di Ionut Spatari, di origini moldave, arrivato qualche anno fa nelle Marche per raggiungere la nonna e per affrontare un percorso di cure.

Originari di Chisinau, in Moldavia, papà Vasil – autotrasportatore – e mamma Veronica lo hanno lo hanno sempre affiancato nella lotta contro un male che lo faceva soffrire, ma non gli ha mai fatto perdere il sorriso e non ha mai intaccato quella dolcezza e quella positività che avevano conquistato amici, compagni di scuola ed insegnanti, in quello che ha rappresentato un perfetto esempio di integrazione. Il suo coraggio e l’amore per la vita resteranno sempre nel cuore di chi lo ha conosciuto: la cerimonia avrà luogo presso la Chiesa Parrocchiale di Camerano.