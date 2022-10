"Io non rischio", weekend in piazza Roma con i volontari della protezione civile

ANCONA - Weekend con "Io non rischio" ad Ancona. I volontari della Protezione Civile di alcune associazioni attive in città hanno incontrato i cittadini per informare sui rischi naturali che interessano il nostro territorio.

Sabato i volontari dell'Associazione VAB hanno incontrato alunni, genitori e insegnanti della scuola Maestre Pie Venerini (con anche un collegamento streaming con la Protezione Civile nazionale), illustrando i rischi connessi ai disastri naturali e i comportamenti da tenere. Domenica 16 ottobre invece hanno coordinato piazza Roma dove le associazioni di Protezione civile per tutto il giorno, con gazebo, pannelli informativi e installazioni, sono state a disposizione dei cittadini informando sui temi della prevenzione. Presenti anche volontari del gruppo comunale della Protezione civile.

«Ringrazio tutti i volontari che hanno partecipato a questo appuntamento – ha affermato l'assessore alla Protezione Civile, Stefano Foresi presente anche a scuola sabato -. A loro va anche il ringraziamento per tutto il lavoro svolto nel territorio sia in caso di emergenza che in fase di assistenza nelle varie attività».