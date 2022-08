Invita gli amici a cena, ma in casa scorre tropo alcol: scoppia la lite di gruppo

ANCONA - Invita a casa cinque persone per trascorrere la serata in compagnia. L’alcol però fa scatenare una lite e in casa arriva la polizia. E’ successo la scorsa notte, intorno all’1,30, in piazza d’Armi.

Nessuno ha avuto bisogno di cure mediche, la lite si è fermata al livello verbale. Solo tanto baccano, come confermato dai vicini infastiditi. Tutti i presenti, secondo quanto ricostruito, erano conosciuti alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti, furto e truffa.