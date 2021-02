Si fanno accreditare lo stipendio spacciandosi per un dipendente: finiscono nei guai

I carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima hanno denunciato per truffa due ragazzi di 22 anni originari del Bangadesh residenti a Venezia.

Avevano messo in atto un classico phishing informatico: in sostanza uno dei due aveva inviato una mail all'ufficio amministrativo di una società di logistica di Falconara e, spacciandosi per un dipendente aziendale assunto in azienda, aveva richiesto di dirottare lo stipendio verso un nuovo conto corrente bancario. L'Iban era intestato all'altro complice e con questo meccanismo erano riusciti a farsi accreditare 1300 euro dalla società. All'esito degli accertamenti i militari sono risaliti ai due responsabili della truffa e, attraverso l'indiritto Ip del computer da cui era partita la mail, sono riusciti ad identificare i responsabili. Per loro è scattata la denuncia.