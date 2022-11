ANCONA - Investito mentre attraversa la strada, paura ieri pomeriggio per un 75enne lungo via Matteotti. L'uomo è stato soccorso dall'ambulanza della Croce Gialla di Ancona e dall'automedica del 118. Dinamica ancora in fase di accertamento, il 75enne è stato portato a Torrette ma le sue condizioni non sembrano gravi.