Tragedia sulla ferrovia, uomo muore travolto dall'Intercity: sui binari trovata una bici elettrica

PORTO SANT'ELPIDIO - Tragedia sui binari nella tarda serata di ieri. Un treno ha travolto e ucciso un uomo di 35 anni. L'Intercity diretto a sud, per cause ancora in corso di accertamento, non è riuscito a frenare in tempo. L'incidente è avvenuto poco prima delle 22. Sui binari è stata trovata anche una bicicletta elettrica. Sul posto i carabinieri, la polizia ferroviaria, la municipale e la guardia di finanza. Inutili i soccorsi del 118 e della Croce Verde. Accertamenti in corso per verificare cause e dinamica.