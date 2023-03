Travolto da un autobus in piazza Cavour, 18enne sbatte la testa sul montante e cade a terra

ANCONA - Paura nella serata di ieri in piazza Cavour, nei pressi dei portici, dove un ragazzo di 18 anni è stato investito da un autobus. Il giovane è stato colpito ad un fianco ed è caduto sbattendo la testa sul montante del mezzo. Poi è rimasto a terra dolorante ma per fortuna sempre cosciente. L'autista è subito sceso ed ha allertato i soccorritori. Sul posto gli operatori del 118 che lo hanno trasportato all'ospedale regionale di Torrette per un politrauma. Non è in pericolo di vita