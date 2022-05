Non riesce a frenare in tempo e travolge un 16enne: l'automobilista sotto choc dà l'allarme

CASTELPLANIO - Attimi di paura sabato sera, poco dopo le 21, lungo via Roma, a pochi metri dalla pizzeria Cuba Libre. Un ragazzo di 16 anni è stato travolto da una Fiat Punto, condotta da un 25enne del posto. L'auto, secondo un primo accertamento, non avrebbe fatto in tempo a frenare per via dell'asfalto bagnato. L'impatto ha fatto sbalzare il minorenne sull'asfalto, provocandogli delle lesioni ed un trauma cranico. A dare l'allarme è stato proprio l'automobilista, sotto choc per quanto accaduto.

Sul posto l'automedica del 118, la Croce Verde di Serra San Quirico ed i carabinieri di Montecarotto. Il 16enne, rimasto sempre cosciente, è stato trasportato all'ospedale regionale di Torrette. Lamentava dei forti dolori ad una gamba ma per fortuna non è in pericolo di vita.