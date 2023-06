Carlos investito sulla Flaminia, la famiglia attende il risarcimento dopo 11 anni. La mamma: «Non vale niente la vita di mio figlio?»

ANCONA - «Mio figlio poteva diventare un calciatore, aveva appena superato il provino e stava per firmare per giocare con l'Ancona. Aveva tutta la vita davanti ma me lo hanno ucciso a 18 anni. Ad 11 anni dalla sua morte attendiamo ancora di essere completamente risarciti. Non valeva niente mio figlio per i giudici?». A parlare è Jacqueline Adriana, la mamma di Alves Joao Carlos Batista, il giovane brasiliano che il 27 luglio del 2012 fu investito lungo la via Flaminia, all'altezza della frana Barducci, dopo che la sua auto lo aveva lasciato a piedi. Jacqualine ha contattato la redazione di Anconatoday per spiegare il dramma che sta ancora vivendo. Carlos, studente dell'Ipc Podesti, faceva il bagnino per l'estate e stava andando al lavoro quel giorno, con l'auto appena presa da un concessionario fuori provincia. La Seat Ibiza aveva finito il carburante e lui era sceso per mettere il triangolo ma una Fiat Panda condotta da un 48enne lo travolse. Erano le 13. In gravissime condizioni fu portato all'ospedale di Torrette dove è morto dopo tre giorni. La mamma ha vissuto tutto l'iter giudiziario, sia quello penale, per il processo che ha dovuto affrontare chi lo ha investito sia quello civile per ottenere il risarcimento dall'assicurazione dell'auto guidata dal suo investitore. Ma 11 anni non sembrano essere bastati per avere almeno i danni da quella morte. Una cifra attorno ai 900mila euro. «L'assicurazione ha impugnato quella somma – spiega l'avvocato Sandro Bonacci, il legale che tutela i familiari di Carlos – stabilita in primo grado e ha fatto appello. Un mese fa abbiamo saputo che ha ottenuto lo sconto di 200mila euro che sono stati tagliati dal risarcimento che spettava ai familiari. La vita di Carlos non valeva quei 200mila euro in più per i giudici. Eppure i riscontri c'erano tutti, la perdita del lavoro della madre, il danno psicologico, l'agonia patita dalla vittima per tre gionri. Questa io dico che è malagiustizia. Noi ovviamente faremo ricorso e se sarà necessario anche un esposto al Csm perché per i giudici la vita umana non ha un valore a quanto pare».

A pesare sulla mamma del giovane morto è anche l''indifferenza a cui ha assistito in questi anni. «L'uomo che ha investito mio figlio non si è mai scusato con noi – dice Jacqueline - non ci ha mandato nemmeno un telegramma. Io vorrei vederlo in faccia, parlarli, magari lo avrei anche perdonato di avermi strappato mio figlio così ma lui non si è mai fatto vivo con noi. Questo non lo accetto». Dopo la morte del figlio la mamma di Carlos, che aveva un centro estetico ad Ancona, ha dovuto chiudere l'attività «perché dal dolore non sono più riuscita a riprendermi». Ha dovuto lasciare anche Ancona vivendo un po' a Torino e ora in provincia di Lecco dove si è risposata. «Ma ho sempre il tarlo di mio figlio dentro – spiega – dopo la sua morte mi chiudevo nel suo armadio per sentire ancora il suo odore. Quell'incidente ha distrutto la vita mia ma anche quella di suo fratello piccolo, che aveva solo 5 anni all'epoca, e della sorella». Era stata la mamma a regalare l'auto a Carlos. Quel giorno era stato a salutarla prima dell'incidente. La vettura è stata fatta poi demolire.