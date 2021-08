Travolto da un'auto, cade e batte la testa: grave un 60enne

Paura questa mattina per un uomo investito da un'auto in corso Amendola. L'incidente è avvenuto verso le 9,30 all'altezza di Stadio Bar. L'uomo di 60 anni, secondo le prime informazioni, stava attraversando la strada quando una macchina che procedeva dalla zona del Passetto verso il corso lo ha centrato in pieno.

Sul posto è intervenuta la Croce Gialla di Ancona e l'automedica di Ancona Soccorso. Il 60enne cadendo a terra avrebbe sbattuto la testa violentemente e dunque è stato caricato sulla barella e trasportato in codice rosso avanzato al Pronto soccorso di Torrette. Nonostante le gravi lesioni riportate non sarebbe in pericolo di vita. Per i rilievi di rito sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale.