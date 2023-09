Morte Francesco Lignola, si va verso l’apertura di un fascicolo per omicidio stradale

ANCONA - Questione di ore e la Procura aprirà un fascicolo per omicidio stradale sull’incidente avvenuto ieri pomeriggio a Marzocca di Senigallia. Un bambino di 10 anni, Francesco Lignola, è morto dopo essere stato investito da una automobile, una Passat della Volkswagen, guidata da una donna di 41 anni, rumena. Il minore era in sella ad una bicicletta quando è avvenuta la tragedia, all’incrocio tra viale della Resistenza e via De Liguori. Poco prima giocava contento con un amichetto, anche questo in bici. Il pm Marco Pucilli attende l’informativa della polizia locale di Senigallia che si è occupata dei rilievi per procedere poi ad aprire un fascicolo per omicidio stradale. Nessuna autopsia disposta sul corpo del bambino. Verrà fatta una ispezione esterna. La salma è sotto sequestro come anche la bicicletta e l’auto. Intanto sui social piovono parole di cordoglio e disperazione per la tragedia.

Un parente del bambino ha pubblicato parte di una preghiera per l’eterno riposo. Anche la Vela Nuoto ha espresso parole di cordoglio in una nota pubblicata sulle pagine social: “La Vela Nuoto Ancona, i suoi dirigenti, i tecnici e gli atleti, insieme a quanti operano sia nelle piscine di Ancona sia in quella di Chiaravalle - hanno scritto - si stringono forte intorno alla famiglia Lignola per la perdita del piccolo Francesco. Una tragedia che ha colpito la famiglia quanto la nostra società sportiva, perché Francesco era uno di noi. Proprio quest’anno, infatti, era entrato a far parte del gruppo di piccoli nuotatori categoria esordienti A e nuotava con i suoi compagni nella piscina di Chiaravalle. Un dolore profondo per tutti, soprattutto per coloro che lo avevano conosciuto più da vicino e direttamente. Ciao, Francesco”.